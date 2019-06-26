ИА "Ореанда-Новости" Дочь эстрадной певицы 2000-х годов Ирины Салтыковой Алиса не желает общения со своим отцом, известным исполнителем и композитором Виктором Салтыковым. Девушка привыкла во всём полагаться на маму, так как она была её единственной поддержкой, когда Алиса была маленькой. Об этом она заявила на телевизионном шоу «Пусть говорят», ведущим которой является Дмитрий Борисов. Новый выпуск транслировался Первым каналом.

Для Виктора Салтыкова брак с Ириной Метлиной был вторым. В браке у пары родилось двое детей: дочь Алиса и сын Святослав. Девушка принимала участие в другом телевизионном шоу на первом канале – «Фабрика звёзд». Святославу в настоящее время исполнилось десять лет. Виктор Салтыков никаких отношений с бывшей семьёй не поддерживает.

Салтыкова-младшая в программе «Пусть говорят» заявила, что нисколько не расстроена сложившейся ситуацией. Она назвала Виктора Салтыкова чужим ей человеком, который не принимал никакого участия в её воспитании. «Он не знает, кто я, а я не знаю, кто он», - заключила Алиса. Что касается отношения самой Ирины Салтыковой к тому, что дочь не ищет отношений со своим отцом, то Алиса заявила, что мама никогда не запрещала общаться с ним. Однако, хороших и уважительных отношений между дочерью и отцом не сложилось. У Алисы есть уже своя дочь по имени Анна, и она никогда не говорила ей о существовании известного дедушки.

В конце телепередачи Алиса Салтыкова высказала слова благодарности своему отцу, пожелав ему счастья. Она рада, что всё сложилось именно так, и даже благодарна за то, что Виктор Салтыков в своё время ушёл из семьи.