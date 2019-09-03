ИА «Ореанда-Новости» «Коммерсантъ» сообщил, что доля российских фильмов в прокате России и стран СНГ составила 3,2 %. Отмечается, что в течение последнего года данный показатель значительно снизился (с 11,5 %) и стал рекордно низким за 4-летний период.

С мая по август 2019 года отечественные ленты собрали 551,7 миллиона рублей – это в 2,9 раза меньше, чем в течение аналогичного периода 2018-го. Посещаемость сеансов снизилась в три раза – с 7,3 миллиона до 2,5 миллиона зрителей.

В течение последних месяцы кинопрокат России и стран СНГ возглавляли в основном фильмы производства США: «Мстители. Финал», «Человек-паук: Вдали от дома», «Проклятие Аннабель», «Король лев».