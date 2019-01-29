На все абонементные концерты действует выгодное предложение: за 2-3 билета на один или разные концерты скидка на каждый билет составит 10 % от первоначальной стоимости, за 4-5 билетов – 20 %, за 6 и более билетов – 30 %.В новом концертном сезоне Московского международного Дома музыки традиционно представлена богатейшая палитра стилей и жанров: симфоническая и камерная академическая музыка, оперные гала, джаз, танго, фламенко, классический балет и современные театральные постановки, музыка кино, образовательные программы для всей семьи, творческие вечера, программы для самых маленьких зрителей – всего свыше 60 абонементов.. Творчеству великого классика будет посвящен целый ряд абонементных программ. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова и солисты из разных стран – скрипач Даниэль Лозакович, пианисты Джон Лилл, Александр Романовский и Анна Цыбулева – исполнят скрипичный и все фортепианные концерты Бетховена. В сольных программах таких пианистов, как Фредди Кемпф, Пол Льюис, Жан-Эффлам Бавузе и Йол Юм Сон прозвучат фортепианные сонаты композитора.. Ведущий камерный оркестр страны под управлением маэстро Владимира Спивакова и известные солисты, в числе которых пианисты Николай Луганский, Александра Стычкина, флейтист Сергей Журавель, певцы Анна Аглатова и Алексей Неклюдов исполнят сочинения Моцарта. Академическая музыка будет также широко представлена в рамках абонемента, посвященного творчеству Чайковского и Рахманинова, с участием Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Монументальные классические шедевры, написанные для большого состава участников, можно будет услышать в исполнении Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина, Духовой группы Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, Хора Ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева, Академического хора МГИМ имени А. Шнитке и органа.– Лукаса Генюшаса, Филиппа Копачевского, Андрея Коробейникова, Андрея Гугнина, Михаила Лидского, а также познакомиться с молодыми талантами – лауреатами Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева, которых представят признанные мэтры.Особое внимание будет уделено итальянской музыке эпохи барокко, которая займет центральное место в программах зарубежных коллективов и солистов. В частности, в Доме музыки пройдут концерты итальянской оперной певицы Роберты Инверницци и камерного оркестра «Виртуозы Италии» под управлением Альберто Мартини, а также американской вокалистки Вивики Жено и камерного оркестра La Magnifica Comunità под руководством маэстро Энрико Казацца.Ценителям органной музыки предназначены концерты органистов знаменитых европейских соборов. В Светлановском зале выступят Этьен Валан (Бельгия), Оливье Верне и Седрик Меклер (Монако), Жоау Важ (Португалия), Хуан де ла Рубиа (Испания), Маурицио Салерно (Италия) и Тома Оспиталь (Франция).Русскую духовную музыку исполнят хоровые коллективы великих российских монастырей: Хор Ново-Иерусалимского монастыря, Хор Новоспасского монастыря, Мужской хор «Оптина пустынь» подворья Свято-Введенского мужского монастыря Оптиной пустыни в Санкт-Петербурге, Хор Саввино-Сторожевского монастыря. Свои абонементы также представят Праздничный хор Данилова монастыря и Хор Московского Сретенского монастыря.. В Светлановском зале выступят музыкальные коллективы, которые представят национальные танцы, песни и традиции своего края. В их числе: Государственный театр танца «Казаки России», Государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесской Республики «Эльбрус», Государственный академический Сибирский русский народный хор и другие.

В рамках всеми полюбившихся джазовых абонементов гостей Дома музыки ждут встречи с известными ансамблями и именитыми джазменами, среди которых аккордеонист Ришар Гальяно, пианист и трубач Артуро Сандоваль и саксофонист Брэнфорд Марсалис. Основоположник прославленной музыкальной династии, знаменитый пианист и композитор Игорь Бриль со своими сыновьями – саксофонистами Дмитрием и Александром – представят джазовый проект Brill Family.



Для поклонников хореографического искусства пройдёт серия спектаклей, которая объединит разнообразные танцевальные направления и стили – от классического балета, танго и фламенко до современных перформансов. Впервые в Доме музыки будет представлено знаменитое американское шоу Street Beat.



Гостей Дома музыки также ждут встречи со знаменитыми актёрами театра и кино, театральные постановки и образовательные программы. Для детей и родителей предназначена отдельная серия детских абонементов.



Ознакомиться со списком абонементов и с 1 февраля 2019 года приобрести билеты можно на сайте Дома музыки .