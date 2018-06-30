



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Проживающий в посёлке Каменоломни, разместил в Интернете петицию, в которой выразил мнение по поводу эфира Первого канала. По его мнению, то, что транслирует центральное телевидение балаган и пример «чудовищного непрофессионализма». В этом автор петиции обвиняет генерального директора Первого канала Константина Эрнста. В петиции указано, что телевидение уже много не радует и не просвещает зрителей, а то, что «льётся с экранов» в период проведения чемпионата мира по футболу, уже переходит все рамки. Наблюдать за нелепыми передачами становится всё труднее, зрителям остаётся лишь хвататься за голову от недоумения, сказано в петиции.

Также он отметил, что то, что предлагает зрителям центральное телевидение, уже давно всем наскучило, прошли те времена, когда взрослые с детьми торопились скорее добежать да телевизора, чтобы насладиться просмотром таких передач, как «Джунгли зовут», «Звёздный час», «До 16 и старше». Мужчина заявил, что единственный действенный способ сделать эфир телеканала снова интересным – это назначить нового генерального директора, так как Константин Эрнст является виновником сложившейся ситуации. Отметим, что в настоящее время петиция была подписана более 80 человек.





Напомним, что житель посёлка Каменоломни не первый, кто публично выразил недовольство работой Первого канала. Донской блогер Вадим Манукян ранее настаивал на том, что руководству канала необходимо внести серьёзные изменения в новогоднюю программу. Блогер поддержал мужчину, выступавшего за увольнение Константина Эрнста. Он прокомментировал петицию, отметив, что в последние годы работа «Первого канала» имеет массу недостатков, связанных с эфирным наполнением и программной политикой. Вадим Манукян указал на то, как плохо сделаны перебивки во время футбольных матчей, проходящих в рамках чемпионата мира. Он также вспомнил о недавнем случае, в котором ведущий использовал в речи нецензурную лексику. Однако блогер заявил, что не выступает за увольнение Константина Эрнста, так как на некоторых других каналах всё складывается намного хуже, а команда Первого канала нередко берётся за эксперименты.