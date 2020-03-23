Пересечение сериалов случилась из-за того, что шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой давно знакомы с творцами проекта жанра "фэнтези" Дэном Вайсом и Дэвидом Бениоффом, рассказывает Variety.Нолан рассказал представителям СМИ, что идея пересечения сериалов была предложена Джорджем Мартином, произведения которого стали основой для сериала "Игра престолов". Нолан указал также на то, что полноценного пересечения вселенных "Мира Дикого Запада" и "Игры престолов" не случится.