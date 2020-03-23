23.03.2020, 11:02
Дракон из сериала "Игра престолов" появился в фильме "Мир Дикого Запада"
ИА «Ореанда-Новости». Дракон Дрогон из сериала "Игра престолов" появился во второй серии 3 сезона фильма "Мир Дикого Запада". Пересечение сериалов случилась из-за того, что шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой давно знакомы с творцами проекта жанра "фэнтези" Дэном Вайсом и Дэвидом Бениоффом, рассказывает Variety.
Вайс и Бениофф также поучаствовали в создании проекта: они сыграли инженеров, раздумывающих над тем, как похитить из парка развлечений роботизированного дракона.
Нолан рассказал представителям СМИ, что идея пересечения сериалов была предложена Джорджем Мартином, произведения которого стали основой для сериала "Игра престолов". Нолан указал также на то, что полноценного пересечения вселенных "Мира Дикого Запада" и "Игры престолов" не случится.
Вайс и Бениофф также поучаствовали в создании проекта: они сыграли инженеров, раздумывающих над тем, как похитить из парка развлечений роботизированного дракона.
Нолан рассказал представителям СМИ, что идея пересечения сериалов была предложена Джорджем Мартином, произведения которого стали основой для сериала "Игра престолов". Нолан указал также на то, что полноценного пересечения вселенных "Мира Дикого Запада" и "Игры престолов" не случится.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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