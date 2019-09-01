Откроет новый сезон ансамбль «DrumArtMusic».

Музыкальный коллектив ударных инструментов представит новое звучание классической музыки в следующую пятницу, 6 сентября. Местом проведения этого концерта выбран Рахманиновский зал консерватории. Ансамбль имеет относительно молодую историю своего существования – он был основан в прошлом году. Инициаторами создания DrumArtMusic выступили выпускники Московской консерватории, окончившие факультет духовых и ударных инструментов. Среди них Александр Выборнов, Марат Баймухаметов, Янай Егудин, Илларион Брусс. Художественным руководителем коллектива стал Иван Кокорин. Впервые музыканты выступили в начале текущего года на сцене Большого зала консерватории. Дебют DrumArtMusic оказался настолько успешным, что практически через полгода они вновь сыграют в стенах консерватории.

В программе концерта новое, свежее прочтение произведений таких именитых композиторов как Иоганн Себастьян Бах, Астор Пьяццолла, Арво Пярт и многих других. Помимо переосмысления творческого наследия известных композиторов музыканты DrumArtMusic заняты также сочинений собственных или авторских произведений для ударных инструментов. Особенностью выступлений артистов стало интерактивное взаимодействие со слушателями. В авторских программах ансамбля кроме самой музыки присутствуют и другие виды искусства, как например, танец, который сопровождается мультимедийным рядом. На своих концертах музыканты знакомят слушателей с богатым миром звучания ударных инструментов, а также с теми особенностями, которыми обладает национальная музыка.

Стоит отметить, что новый сезон под названием ««The World of Percussion» является шестым в серии абонементов столичной консерватории. Начало концерта запланировано на семь вечера. Билеты можно приобрести в кассе консерватории, а также забронировать на сайте учреждения.