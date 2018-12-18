ИА «Ореанда-Новости» Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный продолжает выяснять отношения с Cirque du Soleil и бизнесменом Михаилом Гуцериевым. Компания Гуцериева пригрозила подать в суд на Запашного за клевету, а тот в свою очередь опубликовал в Instagram видео, где доказывает свою правоту и призывает бизнесмена к диалогу.

С чего всё началось: на встрече с президентом Владимиром Путиным 15 декабря Эдгард Запашный пожаловался, что группа «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева откроет в России первую стационарную площадку для выступлений канадского цирка Cirque du Soleil. Запашный заявил, что концертный зал «Амфион», который Гуцериев строит в Сколково, будет приспособлен исключительно для выступлений канадских артистов. При этом, против гастролей цирка Запашный ничего не имеет, но он считает, что постоянное базирование Cirque du Soleil в России может привести к недостатку кадров в других российских цирках, канадская компания будет переманивать артистов к себе. Директор Большого московского цирка также подчеркнул, что инвестиции Гуцериева «были бы полезны для нашего российского искусства». «Во времена, когда Канада очень активно вводит против нас санкции, мы вдруг почему-то становимся гостеприимными», — заявил Запашный.

В свою очередь представители Cirque du Soleil и «Сафмар» всё отрицают, они заявляют, что цирк и компанию связывают лишь арендные отношения, и концертный зал не будет постоянной площадкой для выступления канадских артистов. В компании "Сафмар" также подчеркнули, что зал «Амфион», открытие которого намечено на 2020 год, будет работать не только для цирковых представлений, на площадке планируется проводить до 270 мероприятий в год. Cirque du Soleil будет сотрудничать с компанией Гуцериева на «единых коммерческих условиях аренды», а на 2020 год заключён договор на шесть гастрольных недель.

Представительство компании возмутило заявление Эдгара Запашного, которое назвали галлюцинациями дрессировщика. «Мы не инвестировали и не собираемся инвестировать в развитие канадского цирка. Наши отношения с Cirque du Soleil не выходят за рамки арендных, и мы никогда не собирались строить ни стационарный центр, ни тем более цирковую школу Cirque du Soleil. Все эти заявления — бред, то есть больная фантазия дрессировщика Запашного! Поэтому мы считаем галлюцинации Запашного наглой клеветой и грубой ложью».

Продолжение истории: бизнесмен Михаил Гуцериев заявил, что все обвинения Запашного в его адрес – клевета, и он никогда не совершал вложений в зарубежный цирк. Бизнесмен утверждает, что дрессировщик «бессовестно врёт» в присутствии президента и других деятелей культуры. «Я хочу поставить этого хама на место, — и я начал с ним вести борьбу. Борьбу, то есть общественности рассказать правду, как это всё работает», - заявил Гуцериев. – «Я подам в суд, заставлю извиниться».

Что сейчас: Эдгар Запашный отреагировал на заявление Михаила Гуцериева, и подчеркнул, что клевещут, в первую очередь, СМИ, в которых с 2010 года появляется информация о том, что Гуцериев строит постоянную площадку для Cirque du Soleil, и разбираться стоит не с ним, а с изданиями, которые это написали. Запашный выложил в Instagram видео, где представляет доказательства того, что СМИ писали о том, что Москва станет первым европейским городом, где появится стационарная площадка для выступлений канадского цирка.

Запашный также прокомментировал заявление о том, что «Амфион» будет доступен и для выступлений других артистов: «Вы говорите о том, что эта площадка будет и для российского цирка в том числе, техническое задание для этой площадки вы запросили только у Cirque du Soleil, и ни одна российская цирковая компания даже не в курсе, что там у вас происходит», - заявляет Эдгард Запашный.

Также дрессировщик сообщил, что готов к диалогу с Михаилом Гуцериевым и «готов в любое время встретиться, пожать руку», - Запашный также пригласил бизнесмена на своё шоу и заверил, что «это будет гораздо интереснее цирка Дю Солей».