08.06.2019, 01:23
Егор Крид пришёл на премию Муз-ТВ с родственниками
ИА "Ореанда-Новости" На красной дорожке к столичному Дворцу спорта "Мегаспорт" 24-летний уроженец Пензы, исполнитель и автор песен Егор Крид пришёл в сопровождении родственников: своих родителей и сестры Полины. Несмотря на то, что поклонники певца ожидали увидеть его вместе с победительницей шестого сезона телевизионного шоу "Холостяк" Дарьей Клюкиной. Однако, Крид рассказал, что разочаровался в девушке после окончания проекта.
Егор Крид был не особо обеспокоен собственным внешним видом. Перед зрителями он предстал в чёрном цвете - мешковатые брюки, простая трикотажная футболка и вязаная шапка. В отличие от своей сестры Полины, которая вышла на дорожку в платье серебристого оттенка с эффектными разрезами, популярный певец выглядел непритязательно. Его внешний вид понравился далеко не всем его поклонникам.
В этом году Егор Крид представлен на церемонии вручения музыкальной премии сразу в двух номинациях: "Трендсеттер. Яндекс. Эфира" и "Лучший дуэт". Шансы получить премию Муз-ТВ во второй номинации у Крида значительно повышаются, так как здесь заявлены сразу две музыкальные композиции. Егор Крид спел вместе с Филиппом Киркоровым песню "Цвет настроения синий" и с певицей Валерией - "Часики".
Ранее Егор Крид уже уносил с церемонии награждения заветную тарелку Муз-ТВ. В прошлом году он получил премию за видеоклип "Потрачу" в номинации "Лучшее мужское видео". По словам исполнителя, ролик он снял самостоятельно в Дубае, без привлечения больших денег.
Торжественная церемония вручения премии российского телевизионного канала Муз-ТВ проходит сегодня в Москве. Ведущими церемонии в этот раз стали традиционные для премии Ксения Собчак и Максим Галкин, а также Лера Кудрявцева, Александр Ревва и Дмитрий Нагиев.
Егор Крид был не особо обеспокоен собственным внешним видом. Перед зрителями он предстал в чёрном цвете - мешковатые брюки, простая трикотажная футболка и вязаная шапка. В отличие от своей сестры Полины, которая вышла на дорожку в платье серебристого оттенка с эффектными разрезами, популярный певец выглядел непритязательно. Его внешний вид понравился далеко не всем его поклонникам.
В этом году Егор Крид представлен на церемонии вручения музыкальной премии сразу в двух номинациях: "Трендсеттер. Яндекс. Эфира" и "Лучший дуэт". Шансы получить премию Муз-ТВ во второй номинации у Крида значительно повышаются, так как здесь заявлены сразу две музыкальные композиции. Егор Крид спел вместе с Филиппом Киркоровым песню "Цвет настроения синий" и с певицей Валерией - "Часики".
Ранее Егор Крид уже уносил с церемонии награждения заветную тарелку Муз-ТВ. В прошлом году он получил премию за видеоклип "Потрачу" в номинации "Лучшее мужское видео". По словам исполнителя, ролик он снял самостоятельно в Дубае, без привлечения больших денег.
Торжественная церемония вручения премии российского телевизионного канала Муз-ТВ проходит сегодня в Москве. Ведущими церемонии в этот раз стали традиционные для премии Ксения Собчак и Максим Галкин, а также Лера Кудрявцева, Александр Ревва и Дмитрий Нагиев.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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