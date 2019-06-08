Несмотря на то, что поклонники певца ожидали увидеть его вместе с победительницей шестого сезона телевизионного шоу "Холостяк" Дарьей Клюкиной. Однако, Крид рассказал, что разочаровался в девушке после окончания проекта.Перед зрителями он предстал в чёрном цвете - мешковатые брюки, простая трикотажная футболка и вязаная шапка. В отличие от своей сестры Полины, которая вышла на дорожку в платье серебристого оттенка с эффектными разрезами, популярный певец выглядел непритязательно. Его внешний вид понравился далеко не всем его поклонникам.Шансы получить премию Муз-ТВ во второй номинации у Крида значительно повышаются, так как здесь заявлены сразу две музыкальные композиции. Егор Крид спел вместе с Филиппом Киркоровым песню "Цвет настроения синий" и с певицей Валерией - "Часики".В прошлом году он получил премию за видеоклип "Потрачу" в номинации "Лучшее мужское видео". По словам исполнителя, ролик он снял самостоятельно в Дубае, без привлечения больших денег.Торжественная церемония вручения премии российского телевизионного канала Муз-ТВ проходит сегодня в Москве. Ведущими церемонии в этот раз стали традиционные для премии Ксения Собчак и Максим Галкин, а также Лера Кудрявцева, Александр Ревва и Дмитрий Нагиев.