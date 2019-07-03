ИА «Ореанда-Новости». Певец Егор Крид сыграет роль робота в комедии режиссёра Марюса Вайсберга «(НЕ) Идеальный мужчина», сообщает РИА Новости.



В картине пойдёт речь о недалёком будущем, где будут жить роботы, неотличимые от людей. Герой Крида может чувствовать страхи и опасения окружающих и действует не в соответствии с установленной программой.



Продюсер Александр Роднянский отметил, что персонаж российского артиста станет мечтой всех девушек.