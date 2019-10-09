ИА «Ореанда-Новости». Члены организации «Тюменский родительский комитет» нашли в текстах певца намёки на отношения геев.

По словам одного из членов правления организации, в песнях и выступлениях Крида можно обнаружить пропаганду нетрадиционных отношений. Кроме этого он обвиняет певца в использовании в текстах нецензурной лексики и оскорбительном отношении к женщинам. В анализе творчества артиста помимо обеспокоенных родителей также участвовали эксперты Роскомнадзора.

Член правления партии Генерозов отметил, что никто не запретит слушать музыку певца дома под присмотром семьи. Однако когда речь идёт о концертах, то разговор уже идёт о его влиянии на всё общество.

Ранее на песни Крида уже поступали жалобы. Например, житель Ярославля обратился в прокуратуру с жалобой на возрастное ограничение «12+», установленное на концерте певца. В песнях присутствовала ненормативная лексика. По словам мужчины, такой возрастной ценз является слишком низким.