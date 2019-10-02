Об этом сообщил зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин. Соответствующий законопроект находится на завершающей стадии перед внесением в Госдуму.В документе прописаны требования к гидам, экскурсоводам и проводникам, а также фиксируются профессиональные стандарты их деятельности, от которых зависит безопасность туристов. Также в законопроекте будет отражены критерии определения сложности маршрутов, требования к ним и их классификация (водные, горные, подземные и другие).