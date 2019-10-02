02.10.2019, 18:47
Экскурсоводы будут проходить аттестацию
ИА «Ореанда-Новости». Экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников в ближайшее время могут обязать проходить процедуру аттестации. Об этом сообщил зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин. Соответствующий законопроект находится на завершающей стадии перед внесением в Госдуму.
В документе прописаны требования к гидам, экскурсоводам и проводникам, а также фиксируются профессиональные стандарты их деятельности, от которых зависит безопасность туристов. Также в законопроекте будет отражены критерии определения сложности маршрутов, требования к ним и их классификация (водные, горные, подземные и другие).
В документе прописаны требования к гидам, экскурсоводам и проводникам, а также фиксируются профессиональные стандарты их деятельности, от которых зависит безопасность туристов. Также в законопроекте будет отражены критерии определения сложности маршрутов, требования к ним и их классификация (водные, горные, подземные и другие).
Источник: ИА «Ореанда-Новости».
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