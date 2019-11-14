ИА «Ореанда-Новости». Флорист рассказала, какие растения могут навредить личной жизни россиян.

Серафима Агеенко, мастер-флорист и арт-директор компании «Флорист.ру», дала интервью радио Sputnik. В нём она рассказала, какие растения нельзя ставить в спальню и почему.

Цветком, способным разрушить личную жизнь, стала орхидея. По словам флориста, орхидея фаленопсис может нанести вред романтическим отношениям, особенно, если речь идёт о молодых людях или новобрачных. Цветок принесёт больше пользы, если его оставить в гостиной, где он действительно украсит интерьер без последствий.

Кроме того, флорист поделилась цветком, который поспособствует развитию взаимоотношений. Им стала фиалка, которую Агеенко рекомендовала поставить в спальне молодой пары. Фиалки положительно влияют на семейную жизнь и её благополучие. Мастер посоветовала разместить как можно больше этих цветов по дому, чтобы иметь большую и счастливую семью.