ИА «Ореанда-Новости» Руководитель Центра независимых экспертиз "Аргумен" в Санкт-Петербурге провела расследование официальной версии гибели музыканта Виктора Цоя. Наталья Потлачук уверена, что данных недостаточно, чтобы говорить о том, что рок-музыкант уснул за рулём. Скорее всего, Виктор Цой свернул на встречную полосу из-за сужения дороги.

Петербургский судебный эксперт совместно с сотрудниками Института безопасности дорожного движения подготовили подлинную схему ДТП. Судя по ней, траектория движения автомобиля Цоя на последних 35 метрах опровергает сон или бессознательное состояние водителя. В конечном счёте Потлачук делает заключение, что официальная версия о трагической гибели музыканты не правдоподобна.