ИА «Ореанда-Новости». Шеф-повар Жорди Вила и эксперты по безопасности пищевых продуктов рассказали о самых распространённых ошибках при приготовлении курицы. Материал был опубликован в La Vanguardia.

Так, эксперты отмечают, что многие люди игнорируют правила разморозки замороженного куриного мяса. Нельзя промывать курицу под краном, так как это приведёт к распространению бактерий. Также лучше воспользоваться микроволновой печью или положить курицу в холодильник за день до приготовления.

Также специалисты отметили, что куриная кожа – часть, которая чаще всего соприкасается с бактериями. Поэтому стоит подумать, прежде чем использовать её в приготовлении блюд.