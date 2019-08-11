ИА "Ореанда-Новости" Шведские журналисты обнаружили 11 причин, по которым жизнь с кошками гораздо лучше, чем без них.





По их мнению, кошки тонко чувствуют настроение. Когда человеку грустно, коты подходят, чтобы их погладили, тем самым улучшая эмоциональное состояние хозяина.





Сон с кошкой, по мнению экспертов, помогает расслабиться. Другим важным фактором исследователи сочли популярность кошек в соцсетях: фото с кошкой гарантирует большое количество «лайков».





Особенность котов преподносить хозяину «трофеи» в виде мыши или птицы заслуживает одобрения, считают авторы.





Журналисты также высоко оценили высокую чистоплотность и самостоятельность этих питомцев.