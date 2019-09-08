Результаты касаются выбора путешественников по итогам визита в прошлом году.

Список популярных в туристическом отношении городов представляет из себя глобальный индекс городов назначения Mastercard. По итогам прошлого года лидером данного рейтинга оказался столица Таиланда. Город Бангкок занимает верхнюю строчку вышеуказанного индекса уже четвёртый год подряд. В 2018 году этот город посетило около двадцати трёх миллионов туристов. В денежном отношении путешественники оставили таиландской столице порядка двадцати миллиардов долларов. Стоит отметить, что столица и самый крупный город Таиланда имеет численность населения в свыше пяти с половиной миллионов человек. Также примечательно, что первоначальное наименование города попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое длинное название города в мире.

Второе место в рейтинге популярных у туристов городов занимает столица Французской республики. В прошлом году посетить город Париж решили девятнадцать миллионов туристов, которые «озолотили» французов на четырнадцать миллиардов долларов. Примечательно, что Париж занимает второе место индекса городов назначения Mastercard уже во второй раз. И наконец, тройку лидеров городов замыкает город Лондон. Интерес путешественников к столице Великобритании не угасал и в прошлом году. Однако, по словам специалистов, туристов в Лондоне с каждым годом становится всё меньше. Последние несколько лет наблюдается спад популярности этого направления среди туристов. По результатам прошлого года этот город посетило на четыре процента меньше чем в 2017 году, отмечают специалисты.