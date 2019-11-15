ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, зачем туристы увозят бесплатные «сувениры», которые предоставляет отель.

Об этом рассказало исследование, проведённое по просьбе РИА Новости, сервисом Туту.ру.

Множество туристов забирает из отеля «сувениры», которые отель предоставляет им бесплатно. Кроме того, большая часть путешественников предпочитает туалетные принадлежности. Исследование показало, что таким образом они пытаются оставить у себя частичку путешествия на память. Также, маленькие наборы могут пригодиться в походе или в поездке на дачу.

2,5 тысячи респондентов участвовали в голосовании на странице сервиса в сети «ВКонтакте». 23% заявили, что уносят из отеля всё, что получится. Таким образом выяснилось, что туристы отдают предпочтение гигиеническим наборам (шампуни, гели для душа, мыло и т.п.). Существуют и те, кто прихватывают с собой туалетную бумагу.

Также популярностью пользуются тапочки, швейные наборы, наборы на приготовление кофе.