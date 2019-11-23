ИА «Ореанда-Новости». Специалисты назвали самые благоприятные дни для покупки авиабилетов и брони номеров в отелях.

Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на сервис momondo.ru.

Эксперты провели исследование, результаты которого показали, что пик периода самых доступных цен на билеты приходится на дату за два месяца до путешествия. А вот отели лучше всего начинать бронировать за четыре месяца до прибытия в пункт назначения.

Исследование, которые провели специалисты компании, включило в себя запросы, совершённые с 2017 по 2019 годы. В результате анализа результатов выяснилось, что лучший день покупки билетов варьируется от финального местоположения.

Так, билеты на аваперелёты по Европе лучше покупать за 63 дня до вылета. Если прислушаться к этой рекомендации, то сэкономить можно больше половины стоимости билета.

Самым подходящим днём покупок стал вторник. Самым «дорогими» днями – выходные.