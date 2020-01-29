29.01.2020, 07:41
Эксперты рассказали, в какие страны вместо КНР поедут туристы
ИА «Ореанда-Новости». Большинство туристов, которые приобрели туры в КНР, не отказываются от поездки, а меняют её маршрут. О действиях туристов рассказали в АТОР.
Туроператорами 25 января перестали продаваться путевки на остров Хайнань. Некоторые большие компании с 27 января чартерные рейсы используют лишь для того, чтобы вывезти туристов в РФ.
Туристы, которые должны были отправиться после 26 января на отдых в КНР получили право аннулировать тур и забрать деньги. Также они могут перенести сроки поездки или перебронировать тур на другое направление. Эксперты отмечают, что большинство путешественников в данном случае выбирают другую страну.
Заместо отдыха на Хайнане туристы выбирают отдых в ОАЭ. Также пользуются популярностью поездки в Италию, Кубу и Турцию. Некоторые путешественники намерены поехать в Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку.
Туроператорами 25 января перестали продаваться путевки на остров Хайнань. Некоторые большие компании с 27 января чартерные рейсы используют лишь для того, чтобы вывезти туристов в РФ.
Туристы, которые должны были отправиться после 26 января на отдых в КНР получили право аннулировать тур и забрать деньги. Также они могут перенести сроки поездки или перебронировать тур на другое направление. Эксперты отмечают, что большинство путешественников в данном случае выбирают другую страну.
Заместо отдыха на Хайнане туристы выбирают отдых в ОАЭ. Также пользуются популярностью поездки в Италию, Кубу и Турцию. Некоторые путешественники намерены поехать в Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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