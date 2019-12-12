ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, кто тратит на новогодние подарки больше денег.

Исследование сервиса Superjob выяснило, что разница между тратами мужчин и женщин на новогодние подарки составляет 40%. Мужчины планируют сделать более дорогие подарки.

Мужская половина российского населения планирует потратить на праздничные подарки 15,6 тысячи рублей. Женщинам же новогодние подарки обойдутся в 11,2 тысячи рублей. Средний чек составил 13,5 тысячи рублей.

Как выяснили эксперты, запланированные расходы напрямую зависят от уровня заработка семьи или экономического благосостояния региона. Так, жители столицы откладывают на подарки около 16,5 тысячи рублей. Тогда как граждане из Казани или Волгограда планируют потратить около десяти тысяч рублей.