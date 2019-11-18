18.11.2019, 17:22
Эксперты указали, куда не стоит ехать на отдых в 2020 году
ИА «Ореанда-Новости». Эксперты «Карты туристических рисков» указали, куда не стоит ехать на отдых в 2020 году. Информация была опубликована в издательстве «Российская газета».
По мнению специалистов, наиболее опасными для туристов в следующем году признаются Ливия и Сомали. В этих странах низкая личная безопасность, плохая медицина и опасное дорожное движение. Также к плохим местам отдыха были отнесены Венесуэла и Афганистан.
Мнения экспертов основывались только на потенциальных угрозах в отношении личной безопасности туристов, без отсылок на политические ситуации в странах.
По мнению специалистов, наиболее опасными для туристов в следующем году признаются Ливия и Сомали. В этих странах низкая личная безопасность, плохая медицина и опасное дорожное движение. Также к плохим местам отдыха были отнесены Венесуэла и Афганистан.
Мнения экспертов основывались только на потенциальных угрозах в отношении личной безопасности туристов, без отсылок на политические ситуации в странах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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