В исследованиях, проводимых экспертами компании, участвовали порядка 53 тысяч человек. По результатам исследования стало известно о том, что каждый третий пользователь делает селфи, поскольку не доверяют окружающим.По мнению опытных туристов, чтобы сделать фотографию, необходимо воспользоваться таймером автоспуска и не реагировать на людей, желающих помочь. По мнению пользователей, если доверить сделать фото другому человеку, то оно получится неудачным.Около 23 % опрошенных сказали, что фотографируют пейзажи. Примерно столько же пользователей заявили о том, что фотографируют необычные здания. Некоторые отметили, что являются футбольными болельщиками и фотографируют футбольные стадионы, когда приезжают на матч своей любимой команды. 18 % процентов опрошенных высказались о том, что в отпуске фотографируются с близкими и друзьями. Такие фотографии им напоминают о радостных моментах.