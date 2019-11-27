27.11.2019, 07:25
Эксперты узнали, где туристы из России предпочитают проводить выходные дни
ИА «Ореанда-Новости». Туристы из России стали чаще отправляться на праздники и в выходные дни в короткие путешествия. По данным онлайн-сервиса Level.Travel, в нынешнем годы клиенты компании купили на 30 процентов больше туров на три ночи, в сравнении с тем же прошлогодним периодом.
Выяснилось, что наиболее популярны у россиян отечественные курорты, на которые приходится каждая третья реализованная путевка. Среди лидеров - Крым и Краснодарский край. Средний чек равен приблизительно 18 000 рублей.
Второе место занимает Турция со средним чеком 34 910 рублей - 25 процентов реализованных путёвок. Греция и Кипр занимают третье и четвертое места. На пятом месте по популярности оказалась Чехия.
Выяснилось, что наиболее популярны у россиян отечественные курорты, на которые приходится каждая третья реализованная путевка. Среди лидеров - Крым и Краснодарский край. Средний чек равен приблизительно 18 000 рублей.
Второе место занимает Турция со средним чеком 34 910 рублей - 25 процентов реализованных путёвок. Греция и Кипр занимают третье и четвертое места. На пятом месте по популярности оказалась Чехия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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