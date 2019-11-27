Выяснилось, что наиболее популярны у россиян отечественные курорты, на которые приходится каждая третья реализованная путевка. Среди лидеров - Крым и Краснодарский край. Средний чек равен приблизительно 18 000 рублей.Второе место занимает Турция со средним чеком 34 910 рублей - 25 процентов реализованных путёвок. Греция и Кипр занимают третье и четвертое места. На пятом месте по популярности оказалась Чехия.