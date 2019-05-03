Обе знаменитости встретились в Нью-Йорке, на показе мод, устроенным итальянским модельным домом Prada. Традиционно участие в мероприятии приняли многие звёзды зарубежного шоу-бизнеса и кинематографа. В этом году на модном показе Prada Resort 2020 среди знаменитостей были замечены Наоми Уоттс и София Коппола. Турман появилась вместе со своим 17-летним сыном Левоном.40-летняя Елена Летучая и главная героиня фильма Квентина Тарантино "Убить Билла", взявшись за руки, охотно позировали для снимка. Две блондинки оделись в этот раз в тёмные тона: Турман облачилась в макси, а Летучая продемонстрировала свои ноги.Подписчики, в свою очередь, попросили в комментариях Летучую передать ответный привет 49-летней американской актрисе.