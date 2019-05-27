Торжественное открытие впервые состоялось 27 мая 2009 года.В начале своей деятельности Президентская библиотека хранила в своих фондах 42 тысячи изданий. За десятилетие собрание библиотеки значительно увеличилось.Собрание Президентской библиотеки ежегодно пополняется.В библиотеке хранятся также другие виды документов: аудио- и видеозаписи и фотографические источники.Президентская библиотека имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге играет роль хранилища цифровых копий важных документов не только по истории России, но и по российской государственности и русскому языку.Она функционирует как мультимедийный комплекс, выполняющий различные по своему характеру функции: культурно-просветительская, научно-образовательная и информационно-аналитическая. Территориально учреждение расположено в историческом здании Синода. За всё время своего существования посетителями библиотеки стали миллионы людей, пользующихся услугами библиотеки на расстоянии. В настоящее время Президентская библиотека имеет около 1000 филиалов - эти дистанционные центры работают во всех российских субъектах. Библиотека имеет своё представительство и за рубежом - в 30 странах мира открыты уже 39 центров библиотеки.