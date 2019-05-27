27.05.2019, 21:09
Ельцинская библиотека в Петербурге отметила своё 10-летие
ИА "Ореанда-Новости" Президентская библиотека, названная в честь первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина, отметила сегодня свой юбилей. Торжественное открытие впервые состоялось 27 мая 2009 года.
В начале своей деятельности Президентская библиотека хранила в своих фондах 42 тысячи изданий. За десятилетие собрание библиотеки значительно увеличилось. Так, в настоящий момент библиотечный фонд собрал уже свыше 770 тысяч единиц хранения, сообщил заместитель генерального директора библиотеки Валентин Сидорин.
Собрание Президентской библиотеки ежегодно пополняется. В учреждении не хранятся традиционные для библиотеки печатные издания, оно создано прежде всего для сбора цифровых версий изданий и архивных документов. В библиотеке хранятся также другие виды документов: аудио- и видеозаписи и фотографические источники.
Президентская библиотека имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге играет роль хранилища цифровых копий важных документов не только по истории России, но и по российской государственности и русскому языку. Библиотека в России имеет статус национальной. Она функционирует как мультимедийный комплекс, выполняющий различные по своему характеру функции: культурно-просветительская, научно-образовательная и информационно-аналитическая. Территориально учреждение расположено в историческом здании Синода. За всё время своего существования посетителями библиотеки стали миллионы людей, пользующихся услугами библиотеки на расстоянии. В настоящее время Президентская библиотека имеет около 1000 филиалов - эти дистанционные центры работают во всех российских субъектах. Библиотека имеет своё представительство и за рубежом - в 30 странах мира открыты уже 39 центров библиотеки.
В начале своей деятельности Президентская библиотека хранила в своих фондах 42 тысячи изданий. За десятилетие собрание библиотеки значительно увеличилось. Так, в настоящий момент библиотечный фонд собрал уже свыше 770 тысяч единиц хранения, сообщил заместитель генерального директора библиотеки Валентин Сидорин.
Собрание Президентской библиотеки ежегодно пополняется. В учреждении не хранятся традиционные для библиотеки печатные издания, оно создано прежде всего для сбора цифровых версий изданий и архивных документов. В библиотеке хранятся также другие виды документов: аудио- и видеозаписи и фотографические источники.
Президентская библиотека имени Бориса Ельцина в Санкт-Петербурге играет роль хранилища цифровых копий важных документов не только по истории России, но и по российской государственности и русскому языку. Библиотека в России имеет статус национальной. Она функционирует как мультимедийный комплекс, выполняющий различные по своему характеру функции: культурно-просветительская, научно-образовательная и информационно-аналитическая. Территориально учреждение расположено в историческом здании Синода. За всё время своего существования посетителями библиотеки стали миллионы людей, пользующихся услугами библиотеки на расстоянии. В настоящее время Президентская библиотека имеет около 1000 филиалов - эти дистанционные центры работают во всех российских субъектах. Библиотека имеет своё представительство и за рубежом - в 30 странах мира открыты уже 39 центров библиотеки.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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