11.11.2019, 16:18
Эмилия Кларк хочет попробовать себя в роли Бонда
ИА «Ореанда-Новости» Как сообщает Independent, актриса Эмилия Кларк заявила, что желает стать женщиной-агентом 007.
По словам Кларк, франшиза о Джеймсе Бонде всегда будет крутой. По мнению звезды сериала "Игра престолов", будет круто даже быть самым безвкусным Бондом на планете.
Сыграть Джеймса Бонда хотят и другие актрисы. В фильме "Не время умирать" легендарного агента спецслужб может сыграть актриса Лашана Линч. Сценарий к этому проекту пишет Фиби Уоллер-Бридж.
По словам постоянного исполнителя роли Бонда Даниэла Крейга, именно он предложил попробовать Уоллер-Бридж в качестве сценариста этого проекта. Сам Крейг намерен больше не играть Бонда, после того, как снимется в фильме "Не время умирать".
По словам Кларк, франшиза о Джеймсе Бонде всегда будет крутой. По мнению звезды сериала "Игра престолов", будет круто даже быть самым безвкусным Бондом на планете.
Сыграть Джеймса Бонда хотят и другие актрисы. В фильме "Не время умирать" легендарного агента спецслужб может сыграть актриса Лашана Линч. Сценарий к этому проекту пишет Фиби Уоллер-Бридж.
По словам постоянного исполнителя роли Бонда Даниэла Крейга, именно он предложил попробовать Уоллер-Бридж в качестве сценариста этого проекта. Сам Крейг намерен больше не играть Бонда, после того, как снимется в фильме "Не время умирать".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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