По словам Кларк, франшиза о Джеймсе Бонде всегда будет крутой. По мнению звезды сериала "Игра престолов", будет круто даже быть самым безвкусным Бондом на планете.Сыграть Джеймса Бонда хотят и другие актрисы. В фильме "Не время умирать" легендарного агента спецслужб может сыграть актриса Лашана Линч. Сценарий к этому проекту пишет Фиби Уоллер-Бридж.По словам постоянного исполнителя роли Бонда Даниэла Крейга, именно он предложил попробовать Уоллер-Бридж в качестве сценариста этого проекта. Сам Крейг намерен больше не играть Бонда, после того, как снимется в фильме "Не время умирать".