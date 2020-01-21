21.01.2020, 16:42
Eminem побил свой же рекорд скорости читки текста
ИА «Ореанда-Новости». Рэпер Eminem в своём новом треке прочёл 229 слов за полминуты, тем самым побив собственный рекорд по скорости читки, пишет «МК».
В течение 30 секунд рэпер в среднем произносил 11,3 слога в секунду. Прошлый рекорд принадлежал ему же и составлял 10,3 слога в секунду на протяжении 12 секунд речитатива.
В этот раз артист установил рекорд в песне Godzilla из нового альбома Music To Be Murdered By. Композиция записана вместе с исполнителем Juice WRLD, который умер в минувшем декабре.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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