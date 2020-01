ИА «Ореанда-Новости». Рэпер Eminem в своём новом треке прочёл 229 слов за полминуты, тем самым побив собственный рекорд по скорости читки, пишет «МК».



В течение 30 секунд рэпер в среднем произносил 11,3 слога в секунду. Прошлый рекорд принадлежал ему же и составлял 10,3 слога в секунду на протяжении 12 секунд речитатива.



В этот раз артист установил рекорд в песне Godzilla из нового альбома Music To Be Murdered By. Композиция записана вместе с исполнителем Juice WRLD, который умер в минувшем декабре.