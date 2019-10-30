ИА "Ореанда-Новости" Югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино Эмир Кустурица выступил в качестве режиссёра видеоклипа для российской группы «The Hatters». Ролик на композицию под названием «Всё сразу» можно увидеть на «Афише Daily».

По замыслу авторов, клип рассказывает о драматических событиях, которые происходят с талантливыми предпринимателями, вынужденные вести борьбу за лучший мир. По словам музыкантов «The Hatters», мир Кустурицы встречается с суровой правдой отечественного бизнеса – гротескная, яркая и шумная действительность режиссёра, граничащая с карнавальным шествием, наложена на реалии российского предпринимательства. В видео также можно услышать необалканские мотивы и, как выразились музыканты, «традиционное всеми любимое хулиганство». Кроме самих музыкантов, в съёмках видео приняли участие и популярные в России блогеры, как например, Илья Варламов, Евгений Кулик и Снежана Самохина.

По информации, предоставленной солистом группы «The Hatters» Юрием Музыченко, все музыканты выросли на фильмах Эмира Кустурицы. Его участие в создании клипа для участников группы является сбывшейся мечтой. Стоит отметить, что сами съёмки проходили на территории Болгарии – здесь расположена производственная база Эмира Кустурицы.

Российская группа «The Hatters» была основана в 2016 году в городе Санкт-Петербурге. Играет в таких музыкальных жанрах как джипси, фолк и рок. В основной состав группы входят Юрий Музыченко, Павел Личадеев, Александр «Кикир» Анисимов, Дмитрий Вечеринин, Вадим Рулев, Анна Музыченко, Анна Личадеева, Альтаир Кожахметов.