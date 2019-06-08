ИА «Ореанда-Новости». Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что у шоу «Голос. Дети» будет новый сезон.



Напомним, финал проекта прошёл в конце апреля. Шоу вызвало широкий резонанс, так как публика не поверила, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила честно.



Была проведена проверка, которая показала, что голоса в пользу Микеллы были накручены. В итоге канал принял решение провести ещё один финал, в котором Эрнст объявил победителями всех участников конкурса.