08.06.2019, 23:19
Эрнст пообещал продолжение шоу «Голос. Дети»
ИА «Ореанда-Новости». Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что у шоу «Голос. Дети» будет новый сезон.
Напомним, финал проекта прошёл в конце апреля. Шоу вызвало широкий резонанс, так как публика не поверила, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила честно.
Была проведена проверка, которая показала, что голоса в пользу Микеллы были накручены. В итоге канал принял решение провести ещё один финал, в котором Эрнст объявил победителями всех участников конкурса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости».
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