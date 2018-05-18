Сегодня жители Тюмени рисковали потерять единственную деревянную железнодорожную станцию, представляющую из себя большую историческую ценность. Пожар разгорелся на улице Пристанская 13, где и располагается строение.

Информация о пожаре была получена в ранее 9.10 утра. Пожарные сработали оперативно и прибыли к месту возгорания уже через 6 минут. При тушении пожара были задействованы силы 14 человек и шесть единиц техники. К 10:10 пожар был локализован и впоследствии полностью устранен. В результате происшествия было повреждено около 30 квадратных метра строения. В связи с тем, что здание было нежилое, никто из гражданских лиц не пострадал. Какие-либо жертвы среди пожарных так же отсутствуют.

Строение, которое носит название «Царская Пристань» и до пожара представляло из себя печальное зрелище. Несмотря на титул исторической достопримечательности, за ней не велось надлежащего ухода. Это связано в том числе и с тем, что здание не является частью комплекса музея пристани «Тува», что не обязывает её сотрудников следить за состоянием станции. Теперь, после пожара, исторический памятник находится в аварийном состоянии. Тем не менее, по решению администрации города станция будет отреставрирована вместе с комплексом других исторически важных объектов.

Станция Тура была возведена в 1885 году и служила местом переправы грузов с железнодорожных составов на пароходы, идущих в Тобольск. Станция представляет из себя уникальную историческую ценность. Здесь доводилось побывать таким людям как: известный русский учёный Дмитрий Менделеев, американский журналист Джордж Кеннан, русский адмирал и знаменитый изобретатель Александр Попов. Также на этой станции побывала семья последнего императора Российской Империи — Николая II.

Железнодорожная станция официально считается памятником наследию прошлого и находится под охраной государства с 1987 года.

Пожар на Станции Тура далеко не первый среди тюменских старинных зданий. За последний год было зарегистрировано более пяти возгораний в разных частях города и это были памятники наследию прошлого. Жертвой огня пали стали в основном дома, однако среди них есть и каменная баня, расположенная на улице Ленина.