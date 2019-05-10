10.05.2019, 23:16
Ещё один ребёнок родился в паре Кардашьян - Уэст
ИА "Ореанда-Новости" Звёздная семейная пара Кардашьян - Уэст пополнилась ещё одним ребёнком - мальчик весом в 3100 килограммов родился сегодня. Это четвёртый ребёнок для 38-летней американской звезды телевидения и 41-летнего хип-хоп исполнителя.
Первых двух детей Кардашьян выносила самостоятельно. Однако после рождения в 2015 году мальчика Сейнта у участницы реалити-шоу "Семейство Кардашьян" начались серьёзные проблемы со здоровьем. Ею было принято решение воспользоваться в дальнейшем услугами суррогатной матери. Таким образом, на свет появился третий ребёнок Ким - малышка Чикаго. Сейчас девочке чуть больше года.
Новорождённого малыша вынашивала и рожала другая суррогатная мать. Причина в том, что женщина, родившая Чикаго, сама стала мамой в декабре прошлого года, и она пока ещё не готова родить нового малыша.
Кардашьян всегда признавалась публике, что хочет иметь большую семью. Информация о том, что пара согласилась на четвёртого ребёнка появилась ещё в январе этого года. Прессе стало известно, что звезда обратилась к услугам суррогатной матери, и что новорождённый будет мальчиком. Кардашьян не скрывала, что пополнение стоит ожидать в начале мая.
О том, что ребёнок должен вот-вот родиться, и Ким Кардашьян и Канье Уэст уже находятся в госпитале, первыми узнали зрители шоу «Элен». В четверг вечером гостями программы стали глава известного телесемейства Крис Дженнер и старшая сестра Ким Кортни. Они привели с собой на передачу шестеро детей: трое наследников Кортни и трое — Ким. Дженнер объяснила отсутствие родителей тем, что в настоящий момент они находятся при рождении своего ребёнка.
Сама Кардашьян уже успела опубликовать в Твиттере сообщение о том, что родившийся мальчик идеален и очень похож на свою старшую сестру Чикаго.
Первых двух детей Кардашьян выносила самостоятельно. Однако после рождения в 2015 году мальчика Сейнта у участницы реалити-шоу "Семейство Кардашьян" начались серьёзные проблемы со здоровьем. Ею было принято решение воспользоваться в дальнейшем услугами суррогатной матери. Таким образом, на свет появился третий ребёнок Ким - малышка Чикаго. Сейчас девочке чуть больше года.
Новорождённого малыша вынашивала и рожала другая суррогатная мать. Причина в том, что женщина, родившая Чикаго, сама стала мамой в декабре прошлого года, и она пока ещё не готова родить нового малыша.
Кардашьян всегда признавалась публике, что хочет иметь большую семью. Информация о том, что пара согласилась на четвёртого ребёнка появилась ещё в январе этого года. Прессе стало известно, что звезда обратилась к услугам суррогатной матери, и что новорождённый будет мальчиком. Кардашьян не скрывала, что пополнение стоит ожидать в начале мая.
О том, что ребёнок должен вот-вот родиться, и Ким Кардашьян и Канье Уэст уже находятся в госпитале, первыми узнали зрители шоу «Элен». В четверг вечером гостями программы стали глава известного телесемейства Крис Дженнер и старшая сестра Ким Кортни. Они привели с собой на передачу шестеро детей: трое наследников Кортни и трое — Ким. Дженнер объяснила отсутствие родителей тем, что в настоящий момент они находятся при рождении своего ребёнка.
Сама Кардашьян уже успела опубликовать в Твиттере сообщение о том, что родившийся мальчик идеален и очень похож на свою старшую сестру Чикаго.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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