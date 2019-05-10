Это четвёртый ребёнок для 38-летней американской звезды телевидения и 41-летнего хип-хоп исполнителя.Первых двух детей Кардашьян выносила самостоятельно. Однако после рождения в 2015 году мальчика Сейнта у участницы реалити-шоу "Семейство Кардашьян" начались серьёзные проблемы со здоровьем. Ею было принято решение воспользоваться в дальнейшем услугами суррогатной матери. Таким образом, на свет появился третий ребёнок Ким - малышка Чикаго. Сейчас девочке чуть больше года.Новорождённого малыша вынашивала и рожала другая суррогатная мать. Причина в том, что женщина, родившая Чикаго, сама стала мамой в декабре прошлого года, и она пока ещё не готова родить нового малыша.Кардашьян всегда признавалась публике, что хочет иметь большую семью.Прессе стало известно, что звезда обратилась к услугам суррогатной матери, и что новорождённый будет мальчиком. Кардашьян не скрывала, что пополнение стоит ожидать в начале мая.В четверг вечером гостями программы стали глава известного телесемейства Крис Дженнер и старшая сестра Ким Кортни. Они привели с собой на передачу шестеро детей: трое наследников Кортни и трое — Ким. Дженнер объяснила отсутствие родителей тем, что в настоящий момент они находятся при рождении своего ребёнка.