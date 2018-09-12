ИА «Ореанда-Новости». 28 сентября уже в седьмой раз открывает концертный сезон Эстонская церковь Святого Иоанна (Яани Кирик).



Одна из лучших по акустике и техническому оснащению концертных площадок Петербурга уже успела полюбиться публике своими яркими проектами, фестивалями и концертами ведущих зарубежных и российских музыкантов. Новый сезон не только не станет исключением, но подарит публике и музыкантам много инновационных и смелых проектов. Уже в самое ближайшие время здесь пройдут выступления легендарного ансамбля «Хортус музикус» и Андреса Мустонена, выдающегося эстонского пианиста Калле Рандалу, а также множество других интересных событий.



Одна из лучших по акустике и техническому оснащению концертных площадок Петербурга уже успела полюбиться публике своими яркими проектами, фестивалями и концертами ведущих зарубежных и российских музыкантов. Новый сезон не только не станет исключением, но подарит публике и музыкантам много инновационных и смелых проектов. Уже в самое ближайшие время здесь пройдут выступления легендарного ансамбля «Хортус музикус» и Андреса Мустонена, выдающегося эстонского пианиста Калле Рандалу, а также множество других интересных событий.

Перед официальным открытием сезона, 23 сентября в 16 часов состоится off-концерт, дающий старт новому блоку «Живая традиция». В этот вечер здесь выступит известный эстонский ансамбль «Triskele» работающий в жанре этно-фьюжн.



На концертах этого коллектива обретают новую жизнь древние мелодии и песни стран Балтийского региона, которые музыканты мастерски исполняют на таких инструментах как уд, волынка, варган и каннель. Традиционная музыка многочисленных стран и народов, пока ещё достаточно редко звучащая на концертных площадках Петербурга, станет для публики настоящим открытием. В рамках этого цикла в течение сезона можно будет познакомиться со звучанием экзотических музыкальных инструментов, услышать традиционную музыку Китая, Индии, Армении, Ирана, России, Японии и Эстонии, а также убедиться в том, что она по-прежнему актуальна, интересна и доступна современному человеку.





28 сентября концертный сезон откроется пилотным концертом нового цикла «Аспекты» Российского ансамбля старинной музыки и Владимира Шуляковского» (на фото справа), посвящённого 333-летию со дня рождения Генделя и Баха.



Сопоставляя сочинения Баха и Генделя с индийской рагой, традиционной музыкой Армении, собственными сочинениями и импровизациями, визуализируя их посредством современной и старинной хореографии, авторы проекта будут каждый раз создавать новый необычный контекст, который позволит совершенно по-новому осмыслить музыку, написанную 300 лет назад. В этот вечер прозвучат концерты Баха для клавесина, для двух скрипок, исполненные на оригинальных инструментах эпохи барокко, а также арии из опер и кантат Генделя. Солисты – Екатерина Лихина (клавесин), Владимир Шуляковский-младший (барочная скрипка) и Виктория Евтодьева (сопрано). Аутентичный антураж концерта будет особо подчёркивать экстремально современная хореография известного петербургского коллектива – Театра танца Саши Кукина, создавшего специально для этого проекта пластическую композицию BWV 1043.





Исполнение этой программы стало актуальным благодаря клавесину, который является точной копией инструмента XVIII века, созданной голландской фирмой Клинкамер. Публика получит редкую возможность услышать, как звучала музыка во времена Баха и Генделя. Не так много концертных залов Петербурга имеют в своем распоряжении клавесины, подобные этому уникальному инструменту.





Не только старинная музыка будет звучать в новом сезоне под готическими сводами церкви Яани Кирик. В 2020 году и в России, и в Эстонии будет широко отмечаться юбилей выдающегося певца Георга Отса. В ознаменование этой даты, начиная с ноября 2018, пройдет цикл концертов, в котором примут участие известные российские и эстонские вокалисты и инструменталисты. В рамках этого цикла будут звучать песни, романсы и арии из репертуара Георга Отса, а также музыка из кинофильмов, в которых он принимал участие. В новом репертуаре появится и экстремально-современная музыка: в проекте «Avant-джаз» примут участие признанные мэтры этого жанра – Вячеслав Гайворонский (труба), Владимир Волков (контрабас), Андрей Кондаков (фортепиано).





Напомним, что 11 сентября состоялся концерт-презентация клавесина и новых проектов концертного зала Эстонской церкви Святого Иоанна.





В новом сезоне ожидается ряд интереснейших событий.





24 февраля 2019 года будет объявлен официальный конкурс на проектирование нового духового органа.



Открытие планируется в 2021 году, к 10–летию открытия церкви Яани Кирик после возвращения ей исторического первоначального облика.





В начале июня 2019 года петербуржцев и гостей Северной столицы ждет сюрприз: летний сезон заполнится ночными концертами, которые будут проводиться трижды в неделю.



Они будут стартовать в 22 часа и завершаться за полтора часа до развода мостов. Гости смогут посетить башню храма и насладиться панорамой летнего города. Лёгкая классика и изысканный джаз погрузят публику в неповторимую ауру петербургских белых ночей. В программе летних ночных концертов зазвучит голос церковного карильона Яани Кирик, который пока слышен лишь в полдень. Эксклюзивный карильон, состоящий из 18 колоколов – настоящий подарок для петербуржцев и многочисленных летних гостей города.