Празднование начнётся сегодня вечером и продлится до вечера следующего воскресенья.

Праздник Суккот называет самым весёлым праздников из всех существующих у представителей иудейской веры. Суккот отмечают восемь дней, первый и последний из которых считаются праздничными. В эти дни евреи не работают, разрешается только готовить пищу. Примечательно, что некоторые израильские учреждения разрешают не работать своим сотрудникам целую неделю или переводят их на неполный рабочий день.

История возникновения Суккота объясняется следующим образом. Еврейский народ, покинув Египет, вынужден сорок лет скитаться по пустыне. Они жили в шалашах, при этом, особо не укрепляя их, надеясь на божественное провидение. Вера иудеев была вознаграждена и еврейский народ на протяжении сорока лет смог выжить в условиях пустыни. Поэтому в память об этом событии евреи ежегодно в этот день уходят жить на неделю в специально построенные шалаши, которые называются сукки.

Для того, чтобы построить шалаш, необходимо придерживаться строгих правил, приведённых в священном писании иудеев – Торе. На протяжении всех восьми дней празднования Суккота в шалашах устраиваются весёлые застолья. В них встречают гостей, принимают пищу и даже ночуют. Женщинам в иудейской традиции необязательно жить в шалашах, как и в случае непогоды разрешается перебраться в дом.

Седьмой день празднования Суккота проходит в изучении Торы. В синагогах верующим раздают яблоки, которые окунают в мёд. В этот день иудеям предоставляется последняя возможность раскаяться и заслужить прощения у высших сил. А последний восьмой день праздника проходит в весёлых застольях, в еврейском обществе этот день является выходным.