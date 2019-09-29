. Праздник имеет название Рош ха-Шана.

Евреи празднуют этот праздник религиозного характера два дня. Рош ха-Шана, который в переводе на русский язык означает «Глава года», отмечается ежегодно в разные даты – причина этого заключается в том, что еврейский народ придерживается собственного календаря. Одно остаётся неизменным – праздник, который проходит осенью, в новолуние, является одним из самых главных религиозных праздников в иудаизме.

Отмечание еврейского нового года значительно отличается от традиционного понимания отмечания начала нового года. Все два дня празднования верующие проводят в молитве. В иудейской традиции считается, что в день Рош ха-Шана высшие силы подводят итоги жизни каждого верующего, определяют его благодетельные дела и грехи. Затем, по результатам прожитого еврейского нового года, каждому определяется тот доход, который он заслуживает, для того, чтобы прожить промежуток времени до следующего Рош ха-Шана . Иудеи в эти дни проводят время в размышлении о том, как правильно следует провести свою жизнь в будущем и обдумывают свои поступки. В иудаизме в этот день следует решить, каким образом следует искупить вину за совершённые грехи перед высшими силами и как двигаться дальше.

Сегодня вечером все представители еврейского народа пожелают друг другу попасть в «Книгу жизни». Также одной из примет празднования еврейского нового года является окунание хлеба в мёд. Это символизирует дальнейшую счастливую, «сладкую» жизнь на весь год. Кроме того, на стол принято подавать нарезанную кружочками морковь, которая означает в иудейской традиции золотые монеты – таким образом, верующие просят материального состояния до следующего Рош ха-Шана.