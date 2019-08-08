В документе сказано, что певице нельзя исполнять песни продюсера. Кроме того, лейбл отказался от обязательств по туру Наргиз, который намечен на этот август.Представитель артистки отметил, что концерты в Юрмале, Красногорске, Чайковском находятся под угрозой срыва.Ранее Наргиз рассказала публике о своих взаимоотношениях с лейблом. После этого Фадеев опубликовал резкий пост в своём Instagram. СМИ пишут, что резкий характер высказываний как раз был направлен в сторону Наргиз.