08.08.2019, 16:13
Фадеев заявил о расторжении контракта с Наргиз
ИА «Ореанда-Новости». Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, пишут РИА Новости со ссылкой на представителя певицы.
В документе сказано, что певице нельзя исполнять песни продюсера. Кроме того, лейбл отказался от обязательств по туру Наргиз, который намечен на этот август.
Представитель артистки отметил, что концерты в Юрмале, Красногорске, Чайковском находятся под угрозой срыва.
Ранее Наргиз рассказала публике о своих взаимоотношениях с лейблом. После этого Фадеев опубликовал резкий пост в своём Instagram. СМИ пишут, что резкий характер высказываний как раз был направлен в сторону Наргиз.
В документе сказано, что певице нельзя исполнять песни продюсера. Кроме того, лейбл отказался от обязательств по туру Наргиз, который намечен на этот август.
Представитель артистки отметил, что концерты в Юрмале, Красногорске, Чайковском находятся под угрозой срыва.
Ранее Наргиз рассказала публике о своих взаимоотношениях с лейблом. После этого Фадеев опубликовал резкий пост в своём Instagram. СМИ пишут, что резкий характер высказываний как раз был направлен в сторону Наргиз.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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