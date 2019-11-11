11.11.2019, 14:14
Фанаты Джони Деппа требуют увольнения Эмбер Херд из проекта "Аквамен 2"
ИА «Ореанда-Новости»На сайте Change.org поклонники Джонни Деппа разместили петицию, в которой обращаются к создателям проекта "Аквамен 2" с требованием уволить его бывшую супругу Эмбер Херд.
Поклонники пишут, что Херд регулярно применяла насилие по отношению к Джонни Деппу. По их словам, Джонни Депп однажды чуть не лишился пальца из-за Херд. Она несколько раз била его. Также у фанатов Деппа вызывает возмущение тот факт, что Херд неоднократно пыталась сделать так, чтобы репутация Деппа пострадала.
В петиции, которую уже подписали 35 тысяч человек, заявлено, что Херд необходимо уволить из проекта, потому что она является домашним насильником.
Поклонники пишут, что Херд регулярно применяла насилие по отношению к Джонни Деппу. По их словам, Джонни Депп однажды чуть не лишился пальца из-за Херд. Она несколько раз била его. Также у фанатов Деппа вызывает возмущение тот факт, что Херд неоднократно пыталась сделать так, чтобы репутация Деппа пострадала.
В петиции, которую уже подписали 35 тысяч человек, заявлено, что Херд необходимо уволить из проекта, потому что она является домашним насильником.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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