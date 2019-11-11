Поклонники пишут, что Херд регулярно применяла насилие по отношению к Джонни Деппу. По их словам, Джонни Депп однажды чуть не лишился пальца из-за Херд. Она несколько раз била его. Также у фанатов Деппа вызывает возмущение тот факт, что Херд неоднократно пыталась сделать так, чтобы репутация Деппа пострадала.В петиции, которую уже подписали 35 тысяч человек, заявлено, что Херд необходимо уволить из проекта, потому что она является домашним насильником.