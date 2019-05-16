ИА «Ореанда-Новости» Фанаты киносаги «Игра престолов» организовали петицию, где требуют от телеканала HBO переснять восьмой сезон сериала. Петиция появилась на сайте change.org, на данный момент подписали более 255 тысяч человек.

В петиции сказано, что создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс проявили свою «некомпетентность», та как сняли сериал, не имея исходного материала, то есть книг Дж. Мартина, по которым сняты первые сезоны саги. Как говорится в петиции, последний сезон должен «иметь смысл».

Выход на экраны финального эпизода «Игры престолов» ожидается 19 мая. Предпоследняя серия сериала побила рекорд в США, собрав 18,4 миллиона просмотров.