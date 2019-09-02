Причиной переноса стало решение поклонников фильма.

Изначально завершение популярного сериала, который должен выйти в полнометражном размере, планировалось на 10 октября. Фильм должен был выйти на онлайн-платформе под названием «PREMIER», ранее она называлась «TNT-PREMIER». Однако, у российских зрителей впервые появилась возможность повлиять на дату выхода финальной части «Чернобыля». Организаторы запустили специальный проект и назвали его «Зона приближения премьеры». Зрители голосовали на этом ресурсе в течение десяти дней, с 22 по 31 августа. Ход голосования отражался в режиме реального времени. В результате стало известно, что премьера фильма «Чернобыль: Зона отчуждения» состоится 19 сентября 2019 года.

Стоит отметить, что одновременно с голосованием состоялся и розыгрыш так называемых «секретных коробок». Победители стали счастливыми обладателями настоящих предметов съёмочного реквизита.

Напомним, что телевизионный фильм «Чернобыль: Зона отчуждения» включает в себя три полноценные киноленты. Режиссёром фильма выступил Дмитрий Киселёв, сценаристом – Илья Куликов. Звёзды, снявшиеся в одноимённом сериале, приняли участие и в съёмках фильма. Среди них Константин Давыдов, Кристина Казинская, Сергей Романович, Анвар Халилулаев и Валерия Дмитриева, а также Евгений Стычкин и Александр Яценко. По сюжету финальной серии, пять подростков пытаются противостоять мировой катастрофе, причина которой заключается в аномальной зоне, расположенной на атомной станции в Чернобыле.

Особенностью фильма стало существование трёх разных концовок при одинаковом начале сюжета. В одной из ключевых сюжетных точек фильма происходит своего рода разветвление событий, что в итоге приводит к трём разным финалам. Стоит отметить, что в России подобные фильмы никогда не снимались.