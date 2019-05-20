Game of Thrones

Многие поклонники киносаги остались недовольными концовкой сериала.Поклонники фэнтезийной саги заметили в картине много ошибок и неприемлемые, по мнению фанатов, для сериала постановочные решения. Известно, что Джордж Р.Р. Мартин, на цикле романов "Песнь Льда и Пламени" которого и снят сериал, не дописал книгу, где должен был определиться истинный наследник Железного трона. Поэтому, по мнению авторов петиции, создатели последнего сезона "Игры престолов" и не смогли создать качественный и зрелищный кинопродукт.Администрация телевизионного канала HBO не даёт никаких комментариев по этому поводу.Причин, по которым пересъёмки не состоятся, две. Первая - это проект, требующий больших денежных средств. Вторая - количество подписавших петицию и, соответственно, недовольных зрителей, недостаточное количество. Так предпоследнюю серию сезона посмотрело около 18 миллионов человек - это наибольший показатель зрителей за всю историю экранизации "Песни Льда и Пламени".Накануне премьеры последней серии в сети появилось много прогнозов относительно того, кто займёт главный трон Вестероса. Насколько верными оказались предположения узнали все те, кто успел посмотреть финальный эпизод.Съёмки ведутся под руководством Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса для телеканала HBO. Съёмки сериала ведутся в нескольких странах, включая Северную Ирландию, Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко. Премьера первого сезона в Штатах состоялась в 2011 году. Показ финального сезона сериала стартовал 14 апреля 2019 года