20.05.2019, 18:53
Фанаты требуют пересъёмок "Игры престолов": петиция собрала миллион подписей
ИА "Ореанда-Новости" Вчера 19 мая вышла заключительная серия последнего сезона легендарного сериала "Игра престолов. Многие поклонники киносаги остались недовольными концовкой сериала.
Миллион подписей собрала запущенная в сети петиция о пересъёмках последнего эпизода сериала "Игра престолов". Поклонники фэнтезийной саги заметили в картине много ошибок и неприемлемые, по мнению фанатов, для сериала постановочные решения. Известно, что Джордж Р.Р. Мартин, на цикле романов "Песнь Льда и Пламени" которого и снят сериал, не дописал книгу, где должен был определиться истинный наследник Железного трона. Поэтому, по мнению авторов петиции, создатели последнего сезона "Игры престолов" и не смогли создать качественный и зрелищный кинопродукт.
Администрация телевизионного канала HBO не даёт никаких комментариев по этому поводу. Однако эксперты утверждает, что никаких повторных съёмок "Игры престолов" не будет. Причин, по которым пересъёмки не состоятся, две. Первая - это проект, требующий больших денежных средств. Вторая - количество подписавших петицию и, соответственно, недовольных зрителей, недостаточное количество. Так предпоследнюю серию сезона посмотрело около 18 миллионов человек - это наибольший показатель зрителей за всю историю экранизации "Песни Льда и Пламени".
Накануне премьеры последней серии в сети появилось много прогнозов относительно того, кто займёт главный трон Вестероса. Насколько верными оказались предположения узнали все те, кто успел посмотреть финальный эпизод.
«Игра престолов» (Game of Thrones) — американский телесериал в жанре фэнтези. Съёмки ведутся под руководством Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса для телеканала HBO. Съёмки сериала ведутся в нескольких странах, включая Северную Ирландию, Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко. Премьера первого сезона в Штатах состоялась в 2011 году. Показ финального сезона сериала стартовал 14 апреля 2019 года.
Миллион подписей собрала запущенная в сети петиция о пересъёмках последнего эпизода сериала "Игра престолов". Поклонники фэнтезийной саги заметили в картине много ошибок и неприемлемые, по мнению фанатов, для сериала постановочные решения. Известно, что Джордж Р.Р. Мартин, на цикле романов "Песнь Льда и Пламени" которого и снят сериал, не дописал книгу, где должен был определиться истинный наследник Железного трона. Поэтому, по мнению авторов петиции, создатели последнего сезона "Игры престолов" и не смогли создать качественный и зрелищный кинопродукт.
Администрация телевизионного канала HBO не даёт никаких комментариев по этому поводу. Однако эксперты утверждает, что никаких повторных съёмок "Игры престолов" не будет. Причин, по которым пересъёмки не состоятся, две. Первая - это проект, требующий больших денежных средств. Вторая - количество подписавших петицию и, соответственно, недовольных зрителей, недостаточное количество. Так предпоследнюю серию сезона посмотрело около 18 миллионов человек - это наибольший показатель зрителей за всю историю экранизации "Песни Льда и Пламени".
Накануне премьеры последней серии в сети появилось много прогнозов относительно того, кто займёт главный трон Вестероса. Насколько верными оказались предположения узнали все те, кто успел посмотреть финальный эпизод.
«Игра престолов» (Game of Thrones) — американский телесериал в жанре фэнтези. Съёмки ведутся под руководством Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса для телеканала HBO. Съёмки сериала ведутся в нескольких странах, включая Северную Ирландию, Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко. Премьера первого сезона в Штатах состоялась в 2011 году. Показ финального сезона сериала стартовал 14 апреля 2019 года.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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