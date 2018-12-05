ИА "Ореанда-Новости". Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по объединению активов Walt Disney Company и 21st Century Fox на территории Российской Федерации. Служба удовлетворила ходатайство "дочки" Disney - компании TWDC Holdco 613 Corp, которая просила предоставить право определять условия предпринимательской деятельности ряда компаний, в том числе ООО "Фокс Нетворкc Груп", ООО "Двадцатый Век Фокс СНГ", ООО "МайСпейс", ООО "Ньюз Медиа", АО "ВайТ Медиа" и Twentieth Century Fox International Television, Inc.

В пресс-службе ФАС уточнили, что поскольку корпорация Disney намеревалась купить компанию Fox, в состав которой входили зарегистрированные в России юридические лица, необходимо было получить одобрение российского антимонопольного органа. "Данное ходатайство было рассмотрено ведомством в соответствии со статьями 28, 33 Федерального закона от 26.07.2006 №135-Ф3 "О защите конкуренции", — пояснили в службе.

Напомним, год назад корпорация Walt Disney озвучила намерение приобрести кино- и телестудию Twentieth Century Fox за 52,4 млрд долларов вместе с долгом последней в сумме 13,7 млрд долларов. Ранее активы Fox также собирался купить американский телекоммуникационный конгломерат Comcast, но в июле 2018 года изменил планы и отказался от сделки. В ноябре текущего года Walt Disney также получила разрешение на приобретение активов Fox от властей Китая.

The Walt Disney Company является одним из крупнейших финансовых конгломератов индустрии развлечений в мире. Компания основана в 1923 году братьями Уолтером и Роем Диснеями как небольшая анимационная студия. Сегодня является одной из крупнейших голливудских студий, владельцем 11 парков развлечений и двух аквапарков, а также нескольких сетей телерадиовещания, к числу которых относится американская телерадиовещательная компания ABC. Штаб-квартира компании и основные производственные мощности сосредоточены в подразделении Disney Studios (студия Уолта Диснея) в городе Бербанк, штат Калифорния, США. Рыночная капитализация корпорации по состоянию на сентябрь 2018 года составляла 235 млрд долларов.