ИА «Ореанда-Новости» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила ряд крупных сетей магазинов в необоснованном росте цен на цифровые ТВ-приставки. Аргументированное сообщение ФАС разместила на своём сайте, в частности, там сказано, что ведомство обнаружило признаки установления «монопольно высокой цены» в действиях ООО «ДНС РИТЕЙЛ», ООО «МВМ», ООО «ЭЛЬДОРАДО», НАО «ЮЛМАРТ». Против ряда таких продавцов завели дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Особый интерес ведомства к ценам на цифровые ТВ-приставки вызван из-за начала поэтапного перехода телевещания в России на цифровой формат. Таким образом, 6 декабря аналоговое вещание было отключено в Тверской области, а после Нового года этот процесс продолжится и в других регионах.

С июня по декабрь на всей территории России намеренно проводился мониторинг цен для отслеживания продавцов, которые необоснованно повышали цены.

«Анализ цен также показал, что в тверских сетевых магазинах выявлен рост цен с июня по декабрь 2018 года на отдельные модели ТВ-приставок. В низком ценовом сегменте увеличение цен составляет от 30 до 100%. В сегменте свыше 1 тыс. руб. увеличение составляет от 5 до 83,9%», — говорится в сообщении ФАС.

Представитель группы «М.Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева рассказала, что компания не получала документы от ФАС. По словам Андреевой, «М.Видео» и «Эльдорадо» провели ряд закупок бюджетного ассортимента приставок, как только появилась официальная информация о планах и графике перехода на цифровое ТВ-вещание. Также она добавила, что популярные модели приставок доступны во всех магазинах сети по цене около 990 рублей. Помимо прочего с лета «М.Видео» и «Эльдорадо» снизили цены на ряд моделей на 20–30%.

Директор бизнес-направления «Продукт» «Юлмарта» Олег Пчельников сообщил, что претензий от ФАС компания пока не получала, однако сразу опроверг информацию о возможном сговоре.

«С упомянутыми в сообщении ФАС компаниями мы являемся конкурентами, а не партнерами. Модельный ряд по данному виду продукции у нас практически не пересекается, а в ассортименте представлена продукция разных производителей и ценовых сегментов» - сказал Пчельников.

На основании запуска сети цифрового вещания граждане России должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов. Поэтапное отключение аналогового вещания приведёт к дополнительным расходам федерального бюджета.