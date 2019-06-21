ИА "Ореанда-Новости" Ставший уже традиционным в городе Санкт-Петербурге праздник «Алые паруса» состоится в этом году в ночь с воскресенья на понедельник. Организаторы мероприятия, посвящённого выпускникам школьных учебных заведений Северной Пальмиры, пообещали сделать его ещё красочнее и эффектнее.

Начало праздника запланировано на 23 июня, в десять вечера. Концерт, который пройдёт на центральной Дворцовой площади города на Неве, откроет фестиваль. Спустя 2,5 часа гостей ожидает спектакль с использованием пиротехники – корабль, оснащённый алыми парусами, появится на Неве. В этом году зрителей ожидает новое судно, построенное специально к этому праздничному вечеру. По словам исполнительного директора АО «Телерадиокомпания "Петербург"» Андрея Олейника, впервые это будет корабль отечественного производства. Ранее главной особенностью «Алых парусов» было шведское плавсредство. Фейерверк будет сопровождать это великолепное появление корабля.

Кроме того, создатели фестиваля организовали ещё две площадки: у Петропавловской крепости и на Василевской стрелке. Здесь программа будет направлена на историческую составляющую – гостям покажут картины из российской истории, начиная периодом Древней Руси и заканчивая современными событиями.

Ведущими праздника стали Иван Ургант и Даша Александрова. Ожидаются выступления известных современных артистов, среди которых, к примеру, Владимир Пресняков в дуэте с Burito, Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

Кроме петербургских выпускников на шоу были приглашены вчерашние школьники из других российских регионов, например, из Московской области, Пензы, Крымской Республики, Карелии и прочие. Билетов на «Алые паруса» в открытой продаже нет, праздник предназначен исключительно для выпускников, каждый из которых получил по два билета – на себя и на одного гостя.

По предварительной оценке организаторов праздника, ожидается присутствие порядка 88 тысяч человек.