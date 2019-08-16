ИА "Ореанда-Новости" Проведение международного фестиваля фейерверков под названием «Ростех» запланировано на ближайшие выходные. Зрелищное мероприятие состоится в городе Москве.

Местом проведения фестиваля фейерверков был выбран Братеевский каскадный парк. По информации, опубликованной на официальном сайте мэрии города Москвы, команды, представляющие семь иностранных государств, примут участие в фестивале. Кроме российских пиротехников, салюты в открытое небо будут запускать участники команд таких стран как Франция, Италия, Португалия, Пакистан, Испания, Канада и Аргентина. Гостей ожидают завтра, 17 августа, на торжественной церемонии открытия фестиваля. Старт мероприятию будет дан в девять вечера. На открытии традиционно выступит прошлогодний победитель – в 2018 году им оказалась команда из Словакии.

Для более лучшего обзора запущенных в небо салютов будет использована башня, высота которой составляет тридцать метров. Именно на ней будет располагаться необходимое для запуска огней оборудование. Кроме того, фейерверки будут снимать с воздуха и транслировать на широкие экраны. Промежутки между выступлениями участников фестиваля будут заполнены светопроекционными представлениями.

Кроме пиротехнической части организаторы фестиваля предусмотрели и развлекательную часть мероприятия. Часть программы будут посвящена театральному искусству. Выбор этой темы неслучайный – 2019 год объявлен в России Годом театра. Кроме того, запланирована и музыкальная программа – в течение выходных на сцену поднимутся коллектив «Браво», Дима Билан и исполнительницы Ёлка и Юлианна Караулова. Выступления артистов пройдут вечером, с половины седьмого до половины девятого.

Организаторы фестиваля фейерверков подготовили также и другие активности и интерактивные зоны для гостей мероприятия.