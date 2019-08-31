ИА «Ореанда-Новости». Последний день лета запомнится посетителям столичного Эрмитажа с греческой атмосферой, созданной на Акропольском фестивале греческой культуры, который начался в полдень.  Объявление об этом событии было ранее опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

  В рамках мероприятия были проведены мастер-классы по танцам сиртаки, дегустация национальной греческой кухни, вернисаж и выставка фотографий.  Русские и греческие артисты выступили на сцене.  Фестиваль завершился в 21.00.

  Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков назвал фестиваль «Акрополь» незабываемым для Москвы событием.  Он считает, что это прекрасный повод познакомиться с уникальной греческой культурой с многовековой историей.