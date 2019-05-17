Для местных жителей этот фестиваль стал одним из самых ожидаемых культурных событий в городе.На Юбилейной площади Пензы организаторы фестиваля растелили зелёный газон. Ковёр из "живой" травы полюбился гостям фестиваля ещё в прошлый раз. Масштаб события растёт из года в год - создатели Jazz May Penza собрали на одной площадке немало знаменитостей.Его концерты пройдут на закрытых площадках: в Пензенской государственной филармонии (ул. Суворова, 215) и в киноконцертном зале «Пенза» (ул. Новый Кавказ, 41-65). Билеты будут доступны для граждан, их стоимость составит не более 800 рублей.Основная музыкальная часть фестиваля будет организована на улице. В этом году продлится время выступлений музыкантов - они будут исполнять джазовые композиции до поздней ночи.Их выступление состоится в воскресенье 19 мая.Джазовый фестиваль в Пензе примечателен также наличием различных фотозон, творческих мастерских и интерактивных площадок.Финальную точку поставят артисты шоу театра огня «Агни Кай».