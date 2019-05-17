17.05.2019, 17:37
В пятницу стартует Фестиваль Jazz May Penza
ИА "Ореанда-Новости" 17 мая в Пензе начнёт свою работу IX международный фестиваль джазовой музыки Jazz May Penza 2019. Для местных жителей этот фестиваль стал одним из самых ожидаемых культурных событий в городе.
На Юбилейной площади Пензы организаторы фестиваля растелили зелёный газон. Ковёр из "живой" травы полюбился гостям фестиваля ещё в прошлый раз. Масштаб события растёт из года в год - создатели Jazz May Penza собрали на одной площадке немало знаменитостей. Один из организаторов Олег Рубцов поделился информацией о том, что в Пензу, после проведения переговоров, приедет всемирно известный барабанщик Бенни Греб. Его концерты пройдут на закрытых площадках: в Пензенской государственной филармонии (ул. Суворова, 215) и в киноконцертном зале «Пенза» (ул. Новый Кавказ, 41-65). Билеты будут доступны для граждан, их стоимость составит не более 800 рублей.
Основная музыкальная часть фестиваля будет организована на улице. В этом году продлится время выступлений музыкантов - они будут исполнять джазовые композиции до поздней ночи. Наиболее ожидаемыми музыкантами среди посетителей фестиваля станут пензенская группа «Бухарин Blues» и московская группа. Их выступление состоится в воскресенье 19 мая.
Джазовый фестиваль в Пензе примечателен также наличием различных фотозон, творческих мастерских и интерактивных площадок. Организаторы позаботились и о теоретической составляющей музыкального события - музыкальные мастер-классы и лекторий также обозначены в программе фестиваля.
Завершится фестиваль Jazz May Penza 2019 19 мая в 22:00. Финальную точку поставят артисты шоу театра огня «Агни Кай».
На Юбилейной площади Пензы организаторы фестиваля растелили зелёный газон. Ковёр из "живой" травы полюбился гостям фестиваля ещё в прошлый раз. Масштаб события растёт из года в год - создатели Jazz May Penza собрали на одной площадке немало знаменитостей. Один из организаторов Олег Рубцов поделился информацией о том, что в Пензу, после проведения переговоров, приедет всемирно известный барабанщик Бенни Греб. Его концерты пройдут на закрытых площадках: в Пензенской государственной филармонии (ул. Суворова, 215) и в киноконцертном зале «Пенза» (ул. Новый Кавказ, 41-65). Билеты будут доступны для граждан, их стоимость составит не более 800 рублей.
Основная музыкальная часть фестиваля будет организована на улице. В этом году продлится время выступлений музыкантов - они будут исполнять джазовые композиции до поздней ночи. Наиболее ожидаемыми музыкантами среди посетителей фестиваля станут пензенская группа «Бухарин Blues» и московская группа. Их выступление состоится в воскресенье 19 мая.
Джазовый фестиваль в Пензе примечателен также наличием различных фотозон, творческих мастерских и интерактивных площадок. Организаторы позаботились и о теоретической составляющей музыкального события - музыкальные мастер-классы и лекторий также обозначены в программе фестиваля.
Завершится фестиваль Jazz May Penza 2019 19 мая в 22:00. Финальную точку поставят артисты шоу театра огня «Агни Кай».
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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