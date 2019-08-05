ИА «Ореанда-Новости». В Наро-Фоминске, на площади Свободы, 10 и 11 августа пройдёт первый кулинарный фестиваль «Калейдоскоп продуктов питания» с участием производителей продуктов питания и предприятий общественного питания, расположенных в Московской области, сообщает Министерство потребительского рынка и услуг региона.



Событие уникально тем, что таких фестивалей в России пока нет. Блюда от региональных производителей будут приготовленны из продуктов, которые они предоставят . Фестиваль будет проходить в форме конкурса, после которого будут определены победители.



Министр потребительского рынка и услуг Московской области отметил, что фестиваль должен привлечь внимание жителей региона к местным производителям продуктов питания.



По окончании фестиваля будет налажен диалог между участниками мероприятия и создан каталог производителей продуктов питания и предприятий общественного питания.