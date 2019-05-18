18.05.2019, 00:50
Фестиваль "Маёвка Лайв" состоится завтра в Сокольниках
ИА "Ореанда-Новости" 18 мая на северо-востоке столицы состоится фестиваль новых популярных хитов "Маёвка Лайв". Открытие этого музыкального события запланировано на 14:00 в старейшем московском парке "Сокольники".
Песенный марафон отмечает в этом году своего рода юбилей - он пройдёт в пятый раз. По словам организаторов фестиваля, он направлен прежде всего на поддержку самых заметных талантливых артистов интернета. Выступления таких артистов оффлайн предоставляет им шанс показать своим сетевым поклонникам музыкальное творчество лично.
В этом году впервые на большой сцене предстанут перед широкой общественностью такие звёзды отечественной блогосферы как 19-летняя видеоблогерша Марьяна Ро и 15-летняя популярная блогерша Катя Адушкина. Многие другие медийные лица социальной сети Instagram и видеохостинга YouTube также презентуют свои хиты.
Кроме молодых исполнителей на сцене фестиваля появятся и уже знаменитые артисты. Своё участие в "Маёвке Лайв" засвидетельствовали Ольга Бузова, Ёлка, MBAND, CYGO, Юлианна Караулова, Мари Краймбрери, Artik&Asti, Алексей Воробьев, Elvira T, Миша Марвин, Molly и многие другие звёзды.
В первый раз музыкальный фестиваль "Маёвка Лайв" прошёл в 2015 году. За четыре года своей творческой жизни он собрал свыше 65 тысяч зрителей. Более 130 артистов телеканала "Музыка Первого" приняли в нём участие. В прошлые годы проведения фестиваля именно здесь дебютировали Ольга Бузова, Елена Темникова, Клава Кока, Ida Galich, Rasa, Rauf & Faik, Леша Свик, Мари Краймбрери, Кристиан Костов и многие другие.
Фестиваль завершится в 21:30.
Песенный марафон отмечает в этом году своего рода юбилей - он пройдёт в пятый раз. По словам организаторов фестиваля, он направлен прежде всего на поддержку самых заметных талантливых артистов интернета. Выступления таких артистов оффлайн предоставляет им шанс показать своим сетевым поклонникам музыкальное творчество лично.
В этом году впервые на большой сцене предстанут перед широкой общественностью такие звёзды отечественной блогосферы как 19-летняя видеоблогерша Марьяна Ро и 15-летняя популярная блогерша Катя Адушкина. Многие другие медийные лица социальной сети Instagram и видеохостинга YouTube также презентуют свои хиты.
Кроме молодых исполнителей на сцене фестиваля появятся и уже знаменитые артисты. Своё участие в "Маёвке Лайв" засвидетельствовали Ольга Бузова, Ёлка, MBAND, CYGO, Юлианна Караулова, Мари Краймбрери, Artik&Asti, Алексей Воробьев, Elvira T, Миша Марвин, Molly и многие другие звёзды.
В первый раз музыкальный фестиваль "Маёвка Лайв" прошёл в 2015 году. За четыре года своей творческой жизни он собрал свыше 65 тысяч зрителей. Более 130 артистов телеканала "Музыка Первого" приняли в нём участие. В прошлые годы проведения фестиваля именно здесь дебютировали Ольга Бузова, Елена Темникова, Клава Кока, Ida Galich, Rasa, Rauf & Faik, Леша Свик, Мари Краймбрери, Кристиан Костов и многие другие.
Фестиваль завершится в 21:30.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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