Открытие этого музыкального события запланировано на 14:00 в старейшем московском парке "Сокольники".По словам организаторов фестиваля, он направлен прежде всего на поддержку самых заметных талантливых артистов интернета. Выступления таких артистов оффлайн предоставляет им шанс показать своим сетевым поклонникам музыкальное творчество лично.Многие другие медийные лица социальной сети Instagram и видеохостинга YouTube также презентуют свои хиты.Своё участие в "Маёвке Лайв" засвидетельствовали Ольга Бузова, Ёлка, MBAND, CYGO, Юлианна Караулова, Мари Краймбрери, Artik&Asti, Алексей Воробьев, Elvira T, Миша Марвин, Molly и многие другие звёзды.За четыре года своей творческой жизни он собрал свыше 65 тысяч зрителей. Более 130 артистов телеканала "Музыка Первого" приняли в нём участие. В прошлые годы проведения фестиваля именно здесь дебютировали Ольга Бузова, Елена Темникова, Клава Кока, Ida Galich, Rasa, Rauf & Faik, Леша Свик, Мари Краймбрери, Кристиан Костов и многие другие.