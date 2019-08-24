ИА «Ореанда-Новости». Несмотря на дождь, фестиваль «Анучино - медовое пространство» собрал тысячи участников. На полянке возле областного центра праздничная программа и конкурсы, выставка таежного меда.

Фестиваль мёда прошёл в Анучино уже в четвертый раз. Пчеловоды со всего Приморья продали пять сортов мёда и продуктов на его основе. Для гостей выступили творческие коллективы, а лучших пчеловодов наградил губернатор Приморского края Олега Кожемяко.

В Приморье ежегодно производится около 6 тысяч тонн мёда, согласно плану областного департамента сельского хозяйства при условии поддержки производителей мёда в увеличении экспорта, позволит увеличить производство до 12 миллионов тонн к 2025 году.

Люди активно участвуют в соревнованиях и пробуют свои силы в накачке мёда. Кроме того, гости смогли посетить органический сад, покормить птицу, козу и кроликов.