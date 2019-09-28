Фестиваль под названием «Мир глухих» стартует в городе Москве и проходит уже в одиннадцатый раз.

Местом проведения данного мероприятия был выбран столичный парк «Сокольники», расположенный в северо-восточной части Москвы. Инициатором и организатором проведения фестиваля «Мир глухих» выступил благотворительный фонд Мир и любовь». Стоит отметить, что данная организация проводит фестиваль каждый год. У истоков фестиваля стояла вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Людмила Швецова. В рамках фестиваля состоятся мероприятия, на которых гости могут научиться понимать язык жестов, а также узнать о том, каким образом общаются между собой люди с проблемами со слухом.

На фестивале выступят артисты с ограниченными возможностями. Кроме них, свои таланты продемонстрируют известные артисты, художники, музыканты и телевизионные ведущие. Организаторы позаботились и о самых маленьких гостях события – для них будут организованы разнообразные детские активности, на которых будут работать аниматоры. Также состоится выступления клоунов и мастер-классы, на которых можно научиться рисовать и плести разнообразные браслеты.

На фестивале ожидается визит официальных властей. Так, парк «Сокольники» сегодня посетит заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алексей Володин. По информации, предоставленной сотрудниками Информационного центра правительства города Москвы, на площадках фестиваля «Мир глухих» будут работать волонтёры, которые специально были обучены языку жестов.

Начало мероприятия запланировано на 13:00.