Вчера вечером для гостей фестиваля была представлена постановка спектакля по одноимённому роману писательницы Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза".Спектакль прошёл на сцене Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала.Несмотря на то, что в Казани спектакль уже состоялся, этот показ прошёл с полным аншлагом. Весной текущего года Башкирский театр драмы представлял на суд зрителей этот спектакль в рамках своих гастролей.Роман российской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» опубликован в 2015 году. Книга посвящена процессу раскулачивания 30-х годов XX века.В начале этого года начались съёмки телевизионного сериала, главную роль в котором исполнила актриса Чулпан Хаматова.Основной целью «Науруза» организаторы мероприятия ставят укрепление межтеатральных связей и взаимное обогащение театральной культуры тюркских и других народов Российской Федерации и зарубежных стран. Каждый год создатели "Науруза" посвящают театрам какой-либо народа.По словам главного режиссёра Татарского театра имени Камала Фарида Бикчантаева, татарский и башкирский народ близкие по духу и давние друзья. В фестивале примут участие 6 башкирских театров, всего же в программе "Науруза" задействованы 29 театральных коллективов из таких стран как Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан.